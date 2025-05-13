Доплата по возрасту предусмотрена не всем пенсионерам. В чем причина

Доплата по возрасту точно не будет осуществляться этим категориям пенсионеров

В Украине пенсионеры могут получать доплату в возрасте до 570 гривен. Однако она предусмотрено не для всех.

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин в издании "На пенсии" напомнил, что самая низкая сумма доплаты до 300 гривен начисляется для тех, кому исполнилось от 70 до 74 лет. В возрасте от 75 и до 79 лет получают до 456 гривен. Самая же высокая выплата осуществляется в размере до 570 гривен, но тем, кому 80 и более лет.

Чтобы получать такую доплату, нужно достичь определенного возраста и иметь ежемесячную пенсию, которая не превышает 10 340,35 гривны.

"Если у кого-то пенсия, например, 10 300 грн, но он уже достиг 70 лет, то ему доплатят только 40 грн. Чтобы общий размер пенсии был 10 340 грн. Далее действует ограничение по этой доплате", — сказал он.

Коробкин также объяснил, почему пенсия не должна быть выше 10 340,35 гривны, чтобы украинцу назначили эту доплату. По его словам, это средняя зарплата по Украине за 2020 год и она прописана в постановлении. Поэтому индексация или повышение никак на нее не влияют.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким должен быть стаж и зарплата, чтобы в 60 лет получать до 15 тысяч гривен пенсии.