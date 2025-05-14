Можно ли положить 100 долларов на депозит и заработать половину от этой суммы

Значительного дохода со 100 долларов на депозите не стоит ожидать

Получить дополнительный доход на долларе можно с помощью депозита. Соответственно, чем больше сумма вложений, тем выше будет конечный доход.

А можно ли получить хотя бы половину заработка, например со 100 долларов, которые будут на депозитном счете в банке, разбирался "Телеграф". Для этого мы использовали актуальные данные о депозитах в долларах Министерства финансов Украины.

Итак, украинцу, который положил на депозит 100 долларов, то есть 4150 гривен, если покупать их по курсу продажи в банках 14 мая 2025 года в 41,50 гривен, не стоит ожидать дохода в даже 10 долларов, ведь через три года он сможет получить "плюсом" всего 3 доллара.

Однако на депозите можно получить 5 тысяч гривен дохода уже через год, но для этого нужно положить значительную сумму долларов. "Телеграф" узнал, какую сумму долларов стоит отнести в банк, чтобы иметь такой заработок.

Напомним, что раньше мы писали о том, сколько можно сэкономить долларов, если перестать тратить деньги по пустякам — на такси, ежедневный кофе, фастфуд на обеде и т.д.