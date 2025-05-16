Сколько будет прибыли, если на годовой депозит положить до 500 долларов

На депозите из 100-500 долларов за год можно заработать не более 10 долларов

Дополнительный заработок на долларе можно получить, если положить валюту на депозит. Соответственно, что конечный доход зависит от суммы, которую изначально отнесут в банк.

"Телеграф" решил узнать, как будет меняться сумма дохода, если на депозитный счет положить на год от 100 и до 500 долларов. Для этого мы использовали данные Министерства финансов Украины.

Если украинец в мае 2025 года положит на депозит 100 долларов, то через год его доход составит 2 доллара. Напомним, что курс продажи наличной валюты 16 мая является 41,45 гривны, поэтому 100 долларов равны 4145 гривнам.

С 200 долларов на депозите украинцу удастся заработать 5 долларов. То есть 207 гривен, если продавать валюту на наличном рынке по курсу в 41,40 гривны.

Депозит из 300 долларов принесет 7 долларов заработка, то есть 289,8 гривны.

Через год доход на депозите, на котором лежит 400 долларов, составит 8 долларов, почти 332 гривны.

В то же время 10 долларов, то есть 414 гривны, можно получить через год с депозита в 499 долларов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, удалось ли заработать, если купленные 100 долларов в апреле продать в мае.