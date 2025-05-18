Когда могут остановить выплату пенсии. Есть две самые распространенные причины

Пенсионный фонд может возобновить выплаты, если подать соответствующее заявление

Пенсия в Украине может временно не выплачиваться по двум причинам. Для возобновления выплат нужно их устранить.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что пенсионеру могут временно остановить выплаты в случае отсутствия движения средств на счете в течение 6 месяцев или если он не прошел физическую идентификацию. Чтобы возобновить выплаты, ему нужно подать заявление и пройти идентификацию в ПФУ.

Такие правила действуют для украинцев, находящихся за границей, и для тех, кто имеет статус внутренне перемещенных лиц.

В сообщении объясняют, что заявление на возобновление выплаты подается лично или онлайн, используя "Дія.Підпис". После этого пожилой человек проходит физическую идентификацию в режиме видеоконференцсвязи.

"Граждане, находящиеся за границей, могут послать письменное заявление с документом об удостоверении факта, что физическое лицо является живым, сделанным через дипломатическое учреждение, обычной почтой по месту регистрации и другие документы", — добавили в ПФУ.

Пенсию начнут выплачивать с даты прекращения выплат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, выгодно ли выходить на пенсию в 60 лет с 35 годами стажа, чем в 65 лет с 15 годами стажа.