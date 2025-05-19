Стоит ли готовить кошельки к подорожанию газа? Детали, которые надо знать каждому

На рынке по-прежнему присутствует 9 поставщиков, 5 из которых предлагают и годовые, и месячные тарифы.

Тарифы на газ в Украине в июне будут в пределах 7,79–9,99 грн за кубометр. При этом большинство потребителей (клиенты "Нефтегаза") будут платить за кубометр 7,96 грн.

Как сообщает OBOZ, украинские поставщики газа обнародовали ценники на последний месяц весны. Годовые базовые предложения не изменились, ведь мораторий на повышение тарифов на ключевые коммунальные услуги действует.

В конце апреля Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" пролонгировала действие годового тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года. Кубометр голубого топлива для бытовых потребителей и дальше будет стоить 7,96 грн. Напомним, ГК "Нефтегаз Украины" обслуживает 98% потребителей, а это более 12 миллионов домохозяйств.

Годовые цены других поставщиков колеблются от 7,79 до 9,99 грн за куб. А вот месячные ценники меняются в зависимости от рыночных тенденций. По данным ГазПравды, на рынке по-прежнему присутствует 9 поставщиков, 5 из которых предлагают и годовые, и месячные (рыночные) тарифы. Месячные ценники колеблются от 8,46 до 21,10 грн. за кубометр.

Для более 98% бытовых потребителей газа, по меньшей мере, до 30 апреля 2026 года включительно действует годовая цена от Нафтогаза – 7,96 грн за кубометр.

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