Ежемесячно по почти 1 тысяче к пенсии. Кто будет получать доплату

У кого-то ежемесячные выплаты увеличиваются почти на тысячу гривен

Каждый месяц в Украине пенсионеры смогут получать дополнительную помощь в виде средств к своим выплатам. Однако это возможно, если пожилой человек одинок и нуждается в уходе.

Ежемесячная доплата в 944 гривны выплачивается пенсионерам в Украине, если они одиноки и нуждаются в уходе. С апреля текущего года она стала доступна для лиц, не имеющих пенсии, но у них есть инвалидность, в соответствии с Законом "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Размер доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году он составляет 2361 гривну.

Чтобы получать такую надбавку, лицу нужно соблюдать следующие условия:

он достиг 80 лет и более;

проживает отдельно, без родственников или лиц, которые могут обеспечить уход;

имеет подтвержденную врачами потребность в постоянном постороннем уходе;

ему назначена пенсия по возрасту.

Однако если пенсионеру начисляется пенсия по инвалидности, то ему такую доплату не будут предоставлять. Ему нужно получить медицинское заключение, что он нуждается в уходе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет пенсия у украинца в 60, 63 и 65 лет, если он зарабатывает 30 тысяч гривен.