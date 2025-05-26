Кому из украинцев хватит 15 лет стажа, чтобы выйти на пенсию в 2025

Выйти на пенсию можно только при наличии нормы страхового стажа

Чтобы выйти на пенсию в 2025 году, украинцу нужно иметь необходимое количество страхового стажа. Для 60, 63 и 65-летних есть разные нормы.

Ежегодно в Украине будет увеличиваться норма страхового стажа на 12 месяцев для тех, кто выходит в 60 лет. Уже в 2028 году он составит 35 лет, сообщили в Пенсионном фонде Украины в Закарпатской области.

В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" продолжительность страхового стажа, дающего право на назначение пенсии по возрасту в 2025 году, для 60-летних составляет не менее 32 лет. Для 63-летних эта норма составляет не менее 22 лет, а для 65-летних — не менее 15 лет.

В пенсионном также фонде объяснили, что пенсия по возрасту будет назначаться со дня обращения, после того, как лицо достигнет пенсионного возраста, если обращение состоялось не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста.

Однако пенсия может назначаться автоматически. Это возможно тогда, когда в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года, если пенсионеру исполнилось 60 лет и он имеет необходимое количество стажа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет пенсия у украинца с 40 годами стажа при зарплате в 8,15 и 25 тысяч гривен.