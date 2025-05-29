Сколько нужно зарабатывать в 2025, чтобы иметь хотя бы пенсию в 5 тысяч. Расчет для женщин и мужчин

Такую пенсию в 2025 году можно получать, если иметь норму стажа и зарабатывать в среднем 14 тысяч

Пенсию от 5 тысяч гривен смогут получать украинцы в 2025 году, зарабатывающие не менее почти 13 100 гривен, а в определенных случаях — 15 300 гривен.

"Телеграф" узнал с помощью пенсионного калькулятора, каким точно должен быть доход украинцев, чтобы на пенсии иметь не менее 5 тысяч гривен. Расчет был на общих условиях.

Итак, для 5 тысяч гривен пенсии украинцу нужно зарабатывать минимум 13 040 гривен. Это при условии, что ему исполнилось 60 лет и он наработал 35 лет страхового стажа.

Для украинки немножко другие требования. Ей в 2025 году для 5 тысяч гривен пенсии нужно достичь 60 лет, получать по 15 214 гривен зарплаты и иметь не менее 30 лет стажа.

Добавим, что украинка и украинец не относятся к льготным категориям населения, в частности, ветераны войны, дети войны, почетные доноры, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.д., поэтому на дополнительные выплаты они не имеют права.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто в Украине может досрочно выйти на пенсию. Это можно сделать не только УБД или многодетным матерям.