На его похороны пришли более 150 тысяч человек: как выглядит могила известного политика Вячеслава Чорновила

Многие современники сомневаются в случайной гибели диссидента

Сегодня, 25 марта, вспоминают 26-ю годовщину гибели известного общественного и политического деятеля, народного депутата и председателя Народного Руха Украины — Вячеслава Чорновила. Он стал символом борьбы с советской властью и внес большой вклад в обретение Украиной независимости. Чорновил погиб в 1999 году в автокатастрофе в Киевской области.

"Телеграф" расскажет больше о жизненном пути выдающегося борца за независимость Украины, при каких обстоятельствах он погиб, и где похоронили.

Что известно о Вячеславе Чорновиле

Будущий политик родился в 1937 году в Киевской области в семье учителей. Его отец был из древнего казацкого рода, а мать — из рода меценатов Терещенко. Чорновил учился на филологическом факультете Киевского университета имени Тараса Шевченко, но на втором курсе перевелся на факультет журналистики.

В 1960-1963 годах Вячеслав работал редактором на Львовском телевидении, а затем — старшим редактором программ для молодежи. Прошел в аспирантуру Киевского пединститута, но получил недопуск к учебе из-за политических взглядов.

Чорновил из молодости проявлял гражданскую позицию, фото УИНП

Так Чорновил начал устраивать акции против коммунистического режима, выступать против арестов украинской интеллигенции. Поэтому ему назначали исправительные работы и приговаривали к заключению.

После увольнения Вячеслав занимался выпуском подпольного журнала "Украинский вестник". В нем печатали материалы самиздата, которые формировали национальное сознание украинцев. Впоследствии у публициста нашли сборник "Лихо з розуму", в котором он писал об арестах украинской интеллигенции. Так Чорновил был приговорен к 6 годам лагерей и 3 годам ссылки.

Чорновила несколько раз арестовали, фото УИНП

В 1979 году Чорновил присоединился к движению правозащитников в Украинскую Хельсинкскую Группу. Однако через несколько месяцев Вячеслава снова арестовали, обвиняя в попытке изнасилования. Дело сфальсифицировали, назначив диссиденту 5 лет за решеткой. Протестуя против такого решения, мужчина объявил 120-дневную голодовку.

Отсидев 3 года в тюрьме, по протесту прокурора Якутии, Чорновил был освобожден. Но в Украину он смог вернуться только в 1985 году, когда к власти пришел Михаил Горбачев. После приезда в Украину Чорновил создал организацию "Народний рух України", которая впоследствии стала политической партией.

Чорновил был лидером "Народного Руху України", фото из сети

В 1990 году Чорновил попал в парламент. Прилагал большие усилия к принятию Акта Независимости Украины. В 1991 году Вячеслав принял участие в президентских выборах, но проиграл Леониду Кравчуку, набрав 23,27% голосов.

Чорновил проиграл президентские выборы, УНИАН

В 1992 году Вячеслав вернулся к работе в парламенте. В 1998 году он снова принял участие в выборах в Совет. Его партия — "Народний Рух України" — заняла второе место, получив 9,4% голосов.

Смерть и могила Вячеслава Чорновила

В 1999 году политик погиб в автокатастрофе на шоссе возле Борисполя. Его автомобиль влетел в "КамАЗ" с прицепом, который разворачивался на шоссе. Нардеп и его водитель Евгений Павлов погибли на месте.

Чорновил попал в аварию, фото из телеграмм-канала «Ще не вмерла»

Многие украинцы считали, что это было заказное убийство накануне предстоящих президентских выборов. Похороны Чорновила стали одной из самых масштабных акций времен независимой Украины. В нем приняло участие, по разным данным, 150-200 тысяч человек.

Чорновила похоронили на Байковом кладбище, где ему установили настоящий казацкий крест. А потом на могиле диссидента появился портрет-барельеф гранитного оттенка, словно окутанный крылом птицы. Мемориал обрамлен круглой полоской с цветами.

Могила Вячеслава Чорновила, фото Татьяны Асадчевой

Памятник Чорновилу, фото wikimedia.org

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