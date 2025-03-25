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На его похороны пришли более 150 тысяч человек: как выглядит могила известного политика Вячеслава Чорновила

Автор
Виктория Козар
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Автор
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Могила Вячеслава Чорновила Новость обновлена 25 марта 2025, 13:47
Могила Вячеслава Чорновила. Фото Коллаж "Телеграфа"

Многие современники сомневаются в случайной гибели диссидента

Сегодня, 25 марта, вспоминают 26-ю годовщину гибели известного общественного и политического деятеля, народного депутата и председателя Народного Руха Украины — Вячеслава Чорновила. Он стал символом борьбы с советской властью и внес большой вклад в обретение Украиной независимости. Чорновил погиб в 1999 году в автокатастрофе в Киевской области.

"Телеграф" расскажет больше о жизненном пути выдающегося борца за независимость Украины, при каких обстоятельствах он погиб, и где похоронили.

Что известно о Вячеславе Чорновиле

Будущий политик родился в 1937 году в Киевской области в семье учителей. Его отец был из древнего казацкого рода, а мать — из рода меценатов Терещенко. Чорновил учился на филологическом факультете Киевского университета имени Тараса Шевченко, но на втором курсе перевелся на факультет журналистики.

В 1960-1963 годах Вячеслав работал редактором на Львовском телевидении, а затем — старшим редактором программ для молодежи. Прошел в аспирантуру Киевского пединститута, но получил недопуск к учебе из-за политических взглядов.

Вячеслав Чорновил что известно
Чорновил из молодости проявлял гражданскую позицию, фото УИНП

Так Чорновил начал устраивать акции против коммунистического режима, выступать против арестов украинской интеллигенции. Поэтому ему назначали исправительные работы и приговаривали к заключению.

После увольнения Вячеслав занимался выпуском подпольного журнала "Украинский вестник". В нем печатали материалы самиздата, которые формировали национальное сознание украинцев. Впоследствии у публициста нашли сборник "Лихо з розуму", в котором он писал об арестах украинской интеллигенции. Так Чорновил был приговорен к 6 годам лагерей и 3 годам ссылки.

Вячеслав Чорновил биография
Чорновила несколько раз арестовали, фото УИНП

В 1979 году Чорновил присоединился к движению правозащитников в Украинскую Хельсинкскую Группу. Однако через несколько месяцев Вячеслава снова арестовали, обвиняя в попытке изнасилования. Дело сфальсифицировали, назначив диссиденту 5 лет за решеткой. Протестуя против такого решения, мужчина объявил 120-дневную голодовку.

Отсидев 3 года в тюрьме, по протесту прокурора Якутии, Чорновил был освобожден. Но в Украину он смог вернуться только в 1985 году, когда к власти пришел Михаил Горбачев. После приезда в Украину Чорновил создал организацию "Народний рух України", которая впоследствии стала политической партией.

Чорновил Народный рух Украины
Чорновил был лидером "Народного Руху України", фото из сети

В 1990 году Чорновил попал в парламент. Прилагал большие усилия к принятию Акта Независимости Украины. В 1991 году Вячеслав принял участие в президентских выборах, но проиграл Леониду Кравчуку, набрав 23,27% голосов.

Чорновил баллотировался в президенты
Чорновил проиграл президентские выборы, УНИАН

В 1992 году Вячеслав вернулся к работе в парламенте. В 1998 году он снова принял участие в выборах в Совет. Его партия — "Народний Рух України" — заняла второе место, получив 9,4% голосов.

Смерть и могила Вячеслава Чорновила

В 1999 году политик погиб в автокатастрофе на шоссе возле Борисполя. Его автомобиль влетел в "КамАЗ" с прицепом, который разворачивался на шоссе. Нардеп и его водитель Евгений Павлов погибли на месте.

Чорновил ДТП
Чорновил попал в аварию, фото из телеграмм-канала «Ще не вмерла»

Многие украинцы считали, что это было заказное убийство накануне предстоящих президентских выборов. Похороны Чорновила стали одной из самых масштабных акций времен независимой Украины. В нем приняло участие, по разным данным, 150-200 тысяч человек.

Чорновила похоронили на Байковом кладбище, где ему установили настоящий казацкий крест. А потом на могиле диссидента появился портрет-барельеф гранитного оттенка, словно окутанный крылом птицы. Мемориал обрамлен круглой полоской с цветами.

Могила Вячеслава Чорновила
Могила Вячеслава Чорновила, фото Татьяны Асадчевой
Памятник Чорновилу
Памятник Чорновилу, фото wikimedia.org

Ранее "Телеграф" рассказывал, где похоронен бывший лидер "Правого сектора" Александр Музычко. Он догадывался об собственном убийстве.

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#Деятельность #Могила #Вячеслав Черновол