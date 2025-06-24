Поженились в ссылке и прожили вместе более 30 лет: что известно о жене Вячеслава Чорновила

Атена вела активную поэтическую и общественную деятельность

Известный украинский политик и общественный деятель Вячеслав Чорновил был женат на Атене-Святомире Пашко. Она стала третьей официальной избранницей, с которой диссидент был в браке вплоть до своей гибели.

"Телеграф" расскажет, что известно об Атене-Святомире Пашко, чем она занималась и где похоронили.

Что известно о жене Вячеслава Чорновила

Будущая поэтесса родилась в селе Быстрица Львовской области в 1931 году. Ее отец был учителем немецкого языка и истории Древнего мира. Именно он решил назвать дочь в честь древнегреческой богини мудрости Атены (Афины). Имя Святомира выбрали для крещения в церкви.

В школе Атена увлекалась украинским языком и литературой. Впрочем, отец знал, что многих борцов за язык отправляли в Сибирь, поэтому посоветовал дочери поступать во Львовский лесотехнический институт. Там она овладела профессией инженера-химика.

Атена Пашко, фото "Збруч"

Некоторое время Пашко работала в Самборе и Бориславе, а затем перебралась во Львов. Там она работала в университете и поддерживала контакты с деятелями-шестидесятниками. Атена поддерживала репрессированных украинских деятелей, поэтому ее произведения запрещали печатать.

Пашко объявляли выговоры и проводили обыски в ее доме из-за проукраинской позиции. А за то, что она подписала обращение в Верховный Суд УССР с требованием отменить приговор поэтессе Веронике Морозовой, уволили с работы. За Атеной постоянно следили сотрудники КГБ.

Атена находилась под наблюдением КГБ, фото 4studio.com.ua

С Вячеславом Чорновилом Атена познакомилась, находясь в гостях Ивана Светличного. Они поженились в 1969 году, когда Чорновил находился в ссылке в Якутии. Пашко приобщалась к печати подпольного журнала "Украинского вестника".

Чорновил обручился с Пашкой в 1969, фото из сети

В 80-х Атена активно занималась возрождением Союза украинок. В 90-х на учредительном съезде женщину избрали главой организации. Также она публиковалась за границей — "На перекрестках" в Мюнхене и "На острие свечи" в Балтиморе.

Пашко издавала поэтические сборники, фото ridna.ua

После гибели Чорновила в 1999 году Пашко продолжила распространять его проукраинские идеи. Ее называли хранительницей Народного Руха Украины.

Могила Атены-Святомиры Пашко

Жена Чорновила скончалась в 2012 году в Киеве. Ей было 80 лет. Пашко похоронили в одной могиле с мужем на Байковом кладбище. Место захоронения расположено на центральной аллее, на участке №1.

Могила Чорновила и Пашко, фото Татьяны Асадчевой

Атене изготовили памятник, состоящий из барельефа в профиль и листов бумаги, напоминающих о ее творческой деятельности. Также частью мемориала являются ветви калины, которые окружают основную часть памятника.

Могила Пашко, фото "Википедия"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила общественного деятеля и политика Вячеслава Чорновила. В его случайную смерть никто не верил.