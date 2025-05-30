Точно не стоит паниковать. Как восстановить утраченное пенсионное удостоверение в 2025

Это очень легко сделать

Пенсионное удостоверение — это тот документ, который должен иметь каждый пожилой человек на пенсии. Если он потерял этот документ, то восстановить его можно в Пенсионном фонде.

При подаче заявки на восстановление пенсионного удостоверения лицу нужно также принести соответствующие документы. Об этом объяснили в Пенсионном фонде в Facebook.

При обращении в сервисный центр пенсионеру необходимо предъявить следующие документы:

паспорт;

справку о присвоении идентификационного номера (при наличии);

форму на изготовление пенсионного удостоверения, к которой следует добавить цветную фотографию размером 3 на 2,5 см.

Однако подать заявление в ПФУ можно через портал в разделе "О пенсионном обеспечении" или с мобильного приложения "Пенсионный фонд".

Кроме того, у пенсионеров с 2024 года появилась еще одна возможность — сервис, в котором можно сформировать электронное пенсионное удостоверение.

Чтобы подать заявление на изготовление удостоверения через электронные сервисы Пенсионного фонда Украины, необходимо заранее подготовить сканированные копии следующих документов: паспорт, идентификационный код, образец подписи (выполненный черными чернилами) и фотография.

Все сканы должны быть цветными, четкими и сохраненными в форматах JPG или PDF. Объем каждого файла — не более 1 МБ. Названия файлов должны четко соответствовать типу документа, который отправлен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько нужно зарабатывать в 2025 году, чтобы иметь пенсию хотя бы в 5 тысяч.