Украинцы не смогут получать одновременно пенсию и зарплату: в каком случае

Есть одно важное условие

Пенсионеры могут получать одновременно и пенсию, и зарплату, если они трудоустроены. Но такое правило не действует для тех, кто вышел на отдых и получает выплату по возрасту.

Трудоустроившийся или уволившийся с работы пенсионер должен сообщить об этом в Пенсионный фонд, согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". От этого зависит, будет ли он иметь право на пенсию или определение ее размера.

Если украинец получает пенсию за выслугу лет, то в случае трудоустройства он будет иметь ее только после увольнения.

"Пенсия за выслугу лет назначается при оставлении работы, которая дает право на эту пенсию. В случае трудоустройства после назначения пенсии за выслугу лет на работу, которая дает право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с работы", — отмечает ПФУ.

В фонде дали объяснения на основе пенсионного дела учителя и его ассистента.

Учитель может выйти на пенсию по выслуге лет, достигнув определенного возраста и приобретя необходимое количество стажа, а вот ассистент учителя не имеет права на пенсию по выслуге лет.

Поэтому если пенсионер, получающий пенсию за выслугу лет, работал учителем и решил вернуться на ту же должность, его выплата приостанавливается. Однако выйти из этой ситуации возможно: пенсию можно сохранить, если трудоустроиться на другую должность, которая не дает права на пенсию по выслуге лет — например, ассистентом учителя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую пенсию выгоднее оформить в 2025 — по возрасту или социальную.