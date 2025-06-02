Пенсия по возрасту или соцпенсия: что выгоднее в 2025 году

Пенсия по возрасту оформляется на основе стажа и зарплаты, а для соцвыплаты этих данных не нужно

В Украине есть возможность оформления социальной пенсии для тех, кто не имеет норм стажа в 15 лет. Размер выплаты в таком случае достигает более 3 тысяч гривен.

Но выгодно ли ее оформить при достижении пенсионного возраста, чем работать до 60, 63 и 65 лет и приобрести норму страхового стажа. "Телеграф" выяснил это с помощью пенсионного калькулятора.

Итак, 3 028 гривен пенсии можно получать ежемесячно мужчине, которому исполнилось 60 лет, он имеет 35 лет стажа и 7898 гривен зарплаты.

Если ему 63 года и у него есть 22 год стажа, тогда зарплата должна быть 13 160 гривен, чтобы пенсия составляла 3 028 гривен.

Между тем больше всего зарабатывать для пенсии в 3 028 гривен придется тому мужчине, которому в 2025 исполнилось 65 лет и он имеет 15 лет стажа — 18 425 гривен.

Итак, наиболее выгодной для украинца является соцпенсия в 3 028 гривен, чем по возрасту, ведь оформление первого вида выплаты не требует страхового стажа. Однако до 60 лет как-то надо жить, поэтому зарабатывать точно придется, но это может быть не официальная работа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько нужно зарабатывать в 2025, чтобы иметь хотя бы пенсию в 5 тысяч.