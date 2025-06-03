Українці не зможуть отримувати одночасно пенсію та зарплату: в якому випадку

Є одна важлива умова

Пенсіонери можуть отримувати одночасно і пенсію, і зарплату, якщо вони працевлаштовані. Але таке правило не діє для тих, хто вийшов на відпочинок і отримує виплату за віком.

Пенсіонер, який працевлаштувався або звільнився з роботи, має повідомити про це у Пенсійний фонд, відповідно до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Від цього залежить, чи матиме він право на пенсію або визначення її розміру.

Якщо українець отримує пенсію за вислугу років, то у разі працевлаштування, він матиме її тільки після звільнення.

"Пенсія за вислугу років призначається при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. У разі працевлаштування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється та поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з роботи", — наголошує ПФУ.

У фонді дали пояснення на основі пенсійної справи вчителя та його асистента.

Вчитель може вийти на пенсію за вислугою років, досягнувши певного віку та набувши необхідної кількості стажу, а от асистент вчителя не має права на пенсію за вислугою років.

Тому якщо пенсіонер, який отримує пенсію за вислугу років, працював учителем і вирішив повернутись на ту ж саму посаду, його виплата призупиняється. Проте вийти з цієї ситуації можливо: пенсію можна зберегти, якщо працевлаштуватися на іншу посаду, що не дає права на пенсію за вислугою років — наприклад, асистентом вчителя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку пенсію вигідніше оформити в 2025 — за віком чи соціальну.