Цены на молодой картофель упали. Где купить кило на 30 гривен дешевле

В домохозяйствах начался сезон молодого картофеля

Молодой картофель значительно подешевел на украинском рынке. За один месяц средняя стоимость на овощ упала на 30 гривен и зафиксировалась около 60 гривен. Но если поискать, то некоторые магазины предлагают еще более выгодные предложения.

В июне средняя цена на молодой картофель составляет 58,0 гривны, согласно данным сайта Министерства финансов Украины. Еще месяцем ранее его можно было купить на 30 гривен дороже – за 89,15 гривны.

Однако его можно купить по еще более низкой цене в 39,89 гривны. С таким ценником он продается в "АТБ". И это не по акции.

Почти такая же цена картофеля есть у "Varus". Там килограмм овоща стоит 39,90 гривны.

Какие цены в других магазинах

За кило молодого картофеля, например, в:

"Metro" нужно отдать 49,90 гривны;

"Novus" — 69,99 гривны;

"Сільпо" — 63,0 гривны.

Итак, если покупать молодой картофель, то выгоднее всего это делать в "АТБ" и "Varus", сэкономив до 30 гривен на килограмме.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где можно купить самые дешевые помидоры и огурцы, сэкономив 20 гривен.