Ціни на молоду картоплю впали. Де купити кіло на 30 гривень дешевше

У домогосподарствах почався сезон молодої картоплі

Молода картопля значно здешевшала на українському ринку. За один місяць середня вартість на овоч впала на 30 гривень і зафіксувалась близько 60 гривень. Але якщо пошукати, то деякі магазини пропонують ще більш вигідні пропозиції.

В червні середня ціна на молоду картоплю складає 58,0 гривні, згідно з даними сайту Міністерства фінансів України. Ще місяцем раніше її можна було купити на 30 гривень дорожче — за 89,15 гривні.

Однак її можна купити за ще нижчою ціною в 39,89 гривні. З таким цінником вона продається в "АТБ". І це не по акції.

Майже така сама ціна картоплі є в "Varus". Там кіло овочу коштує 39,90 гривень.

Які ціни в інших магазинах

За кіло молодої картоплі, наприклад в:

"Metro" потрібно віддати 49,90 гривень;

"Novus" — 69,99 гривні;

"Сільпо" — 63,0 гривень.

Отже, якщо купувати молоду картоплю, то найвигідніше це робити в "АТБ" та "Varus", зекономивши до 30 гривень на кілограмі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де можна купити найдешевші помідори та огірки, зекономивши 20 гривень.