Ціни на молоду картоплю впали. Де купити кіло на 30 гривень дешевше
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У домогосподарствах почався сезон молодої картоплі
Молода картопля значно здешевшала на українському ринку. За один місяць середня вартість на овоч впала на 30 гривень і зафіксувалась близько 60 гривень. Але якщо пошукати, то деякі магазини пропонують ще більш вигідні пропозиції.
В червні середня ціна на молоду картоплю складає 58,0 гривні, згідно з даними сайту Міністерства фінансів України. Ще місяцем раніше її можна було купити на 30 гривень дорожче — за 89,15 гривні.
Однак її можна купити за ще нижчою ціною в 39,89 гривні. З таким цінником вона продається в "АТБ". І це не по акції.
Майже така сама ціна картоплі є в "Varus". Там кіло овочу коштує 39,90 гривень.
Які ціни в інших магазинах
За кіло молодої картоплі, наприклад в:
- "Metro" потрібно віддати 49,90 гривень;
- "Novus" — 69,99 гривні;
- "Сільпо" — 63,0 гривень.
Отже, якщо купувати молоду картоплю, то найвигідніше це робити в "АТБ" та "Varus", зекономивши до 30 гривень на кілограмі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де можна купити найдешевші помідори та огірки, зекономивши 20 гривень.