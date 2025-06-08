Для овощной нарезки к шашлыку. Где можно купить самые дешевые помидоры и огурцы

Так сложилось, что самые низкие ценники есть в одном и том же магазине, поэтому бегать по супермаркетам в поисках самых дешевых овощей не придется

Огурцы и помидоры в Украине дешевеют из-за увеличения их предложения на рынке. Но если поискать более выгодные цены, то можно еще больше сэкономить.

Расходы на овощную нарезку могут составить почти 130 гривен, вместо 150 гривен, если покупать по самым низким ценам. Причем сэкономить удастся, купив огурцы и помидоры в одном магазине, как передает "Телеграф".

Где можно сэкономить на помидорах и огурцах в магазинах

Дешевле всего килограмм помидоров 8 июня 2025 года можно купить в "АТБ" по акции за 69,89 гривны. В то же время в других магазинах такие цены:

Auchan предлагает купить кило помидоров за 73,90 гривны;

"Novus" — за 73,99 гривны;

"Сільпо" — 74,0 гривны;

"Фора" — 79,90 гривны.

На этом овоще можно сэкономить до 10 гривен.

Между тем, самая низкая цена на огурцы есть также у "АТБ", ведь там их продают по акции — за 59,89 гривны килограмм. Стоимость этого овоща в других магазинах такова:

В "Фора" — 59,90 гривны;

"Auchan" — 65,80 гривны;

"Novus" — 67,49 гривны;

"Сільпо" — 68,20 гривны.

Так что на огурцах можно сэкономить почти 8,50 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине продолжает дорожать популярный фрукт. Если такая динамика продолжится, он может стоить 100 гривен за килограмм.