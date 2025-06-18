На старость хватит? Сколько насобирается долларов, если начать откладывать с 20 лет

Следует начать откладывать средства уже сейчас

Накопить значительную сумму долларов можно, если ежемесячно с 20 лет откладывать по 10% от зарплаты. При таких условиях можно накопить капитал или финансовую подушку.

Сколько можно накопить, если просто ежемесячно откладывать фиксированную сумму в 10% от своей зарплаты в течение 40 лет, посчитал "Телеграф". Возьмем к примеру, что ежемесячный доход украинца составляет 15 000 гривен.

Если откладывать по 1 500 гривен ежемесячно, то есть 10% с 15 000 гривен, в течение 40 лет (с 20 до 60 лет) без вложений (депозит и т.д.), то общая сумма накоплений составит около 720 тысяч гривен. Обменивая эту сумму на доллары по курсу продажи в 41,55 гривны 18 июня 2025 года, можно получить 17 329 долларов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, если отказаться от ежедневного кофе за 50 гривен в течение года, можно сэкономить значительную сумму. Ее вполне хватит на небольшой, но заметный ремонт в квартире – обновить мебель или бытовую технику, сделать косметический ремонт или приобрести новое освещение или электричество.