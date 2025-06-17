Забудьте об одной привычке и сможете обновить ремонт дома

Ежедневная привычка забирает из вашего кошелька почти 20 тысяч

Если в течение года ежедневно не покупать кофе по 50 гривен, можно сэкономить значительную сумму гривен. На нее уже вполне реально сделать небольшой, но заметный ремонт в квартире.

Что можно купить в квартиру, чтобы освежить ремонт в ней, предварительно накопив денег с помощью экономии, проанализировал "Телеграф".

Если ежедневно не пить кофе по 50 гривен в кафе, а откладывать их, то уже через год можно получить 18 250 гривен. Эти средства можно потратить на что угодно, включая ремонт.

Что реально купить в пределах этого бюджета:

Обновить часть мебели или бытовой техники

Кухонный стол + стулья. В "Эпицентре" самый дешевый стул можно купить за 510 гривен, а стол — 1355 гривен;

самый дешевый стул можно купить за 510 гривен, а стол — 1355 гривен; Стол для работы + офисное кресло. Самая низкая цена на стол составляет 1689 гривен, а на кресло – 1118 гривен;

Холодильник бюджетного класса. Можно взять за 8000 гривен;

Современный смеситель (за 403 гривны), умывальник (979 гривен) или мойку (835 гривен).

Косметический ремонт комнаты

Краска/обои – 395,10 гривны за 5 литров и 115 гривен за 10 метров;

Полы (ламинат или линолеум) – от 316,15 гривны и 220 гривен за метр квадратный.

Освещение и электричество

Светильники, люстры, бра. На них можно потратить от 150 и 340 гривен;

Заменить розетки, выключатели, провода. Если в квартире или доме до 15 розеток, то на них вы потратите до 416 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как обновить квартиру за два выходных с бюджетом в 5 тысяч.