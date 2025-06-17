Забудьте об одной привычке и сможете обновить ремонт дома
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Ежедневная привычка забирает из вашего кошелька почти 20 тысяч
Если в течение года ежедневно не покупать кофе по 50 гривен, можно сэкономить значительную сумму гривен. На нее уже вполне реально сделать небольшой, но заметный ремонт в квартире.
Что можно купить в квартиру, чтобы освежить ремонт в ней, предварительно накопив денег с помощью экономии, проанализировал "Телеграф".
Если ежедневно не пить кофе по 50 гривен в кафе, а откладывать их, то уже через год можно получить 18 250 гривен. Эти средства можно потратить на что угодно, включая ремонт.
Что реально купить в пределах этого бюджета:
Обновить часть мебели или бытовой техники
- Кухонный стол + стулья. В "Эпицентре" самый дешевый стул можно купить за 510 гривен, а стол — 1355 гривен;
- Стол для работы + офисное кресло. Самая низкая цена на стол составляет 1689 гривен, а на кресло – 1118 гривен;
- Холодильник бюджетного класса. Можно взять за 8000 гривен;
- Современный смеситель (за 403 гривны), умывальник (979 гривен) или мойку (835 гривен).
Косметический ремонт комнаты
- Краска/обои – 395,10 гривны за 5 литров и 115 гривен за 10 метров;
- Полы (ламинат или линолеум) – от 316,15 гривны и 220 гривен за метр квадратный.
Освещение и электричество
- Светильники, люстры, бра. На них можно потратить от 150 и 340 гривен;
- Заменить розетки, выключатели, провода. Если в квартире или доме до 15 розеток, то на них вы потратите до 416 гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как обновить квартиру за два выходных с бюджетом в 5 тысяч.