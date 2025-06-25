Аж на 360 гривен дешевле! Чем можно заменить дорогой вид мяса

Говядина по карману не всем

Когда цены на продукты постоянно растут, многие ищут более бюджетные альтернативы дорогим продуктам. Одним из таких продуктов есть говядина, некоторые части которой стоят местами 375 гривен.

Говядина считается самым дорогим мясом среди популярных, ведь гуляш в среднем стоит в июне почти 350 гривен, а ребро – 217 гривен, как говорится в Министерстве финансов Украины. Тогда как то же филе курятины — 224,03 гривны за кило.

Сколько сейчас стоит килограмм говядины в магазинах

Однако существует множество других продуктов, которые могут заменить говядину и при этом сэкономить деньги, не теряя пищевой ценности.

Чем можно заменить говядину

Курятина. Куриное филе – классическая альтернатива. Содержит белок, витамины группы B и железо, хотя поменьше, чем в говядине. Но цена значительно ниже – в "АТБ" можно купить за 223,99 гривны килограмм. Рыба (селедка, скумбрия). Источник белка и жирных кислот Омега-3. Например, скумбрию в "АТБ" по самой низкой цене можно взять в 119,20 гривны (320 граммов), а сельдь — 53,30 гривны (180 граммов). Яйца. Идеальный продукт для замены: белок, железо, витамины B12 и D. А еще – яйца дешевле и имеют длительный срок хранения. Самый низкий ценник в АТБ на десяток стоит в 59,90 гривны. Чечевица. Прекрасная растительная альтернатива: много белка, железа и клетчатки. Подойдет для супов, рагу и даже котлет. В "АТБ" на 0,5 кг чечевицы можно потратить не менее 55,90 гривны. Красная фасоль. Дешевая и питательная: железо, белок, магний. Можно готовить как гарнир, салаты или даже бурито. Самую дешевую банку в 200 граммов в "Сільпо" можно взять за 46,29 гривны. Тофу. Белок растительного происхождения. Подойдет для жарки, запекания или тушения. Содержит кальций и железо. В "Сільпо" этот продукт можно взять за 15,90 гривны (100 граммов). Кило обойдется в 159,0 гривны. Грибы (шампиньоны). Идеальны для рагу, супов или паст. Меньше всего за 0,5 килограмма в "АТБ" можно отдать 69,90 гривны.

То есть, если взять самую высокую цену на говяжий гуляш (375 гривен за 1 кг) и самый дешевый продукт среди предложенных, то есть тофу (15,90 гривны за 100 граммов), то разница составит почти 360 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем наиболее дешевим можно заменить масло.