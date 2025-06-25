Можно ли купить беспроводные наушники, не откладывая долго средства
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Большинство пользуется беспроводными наушниками
Откладывать средства кажется трудным делом. Однако если проанализировать свои расходы и найти то, на чем можно сэкономить, то вы будете в шоке, когда в конце месяца в кошельке будут лежать неиспользованные 7 тысяч гривен.
Отложить 7 000 гривен за один месяц — более чем реально, нужно лишь немного дисциплины и несколько простых решений для экономии. "Телеграф" написал план, который поможет собрать такую сумму.
Как накопить 7 тысяч в месяц
- Отказ от ненужных подписок. Отмена таких сервисов как Spotify, YouTube Premium или Netflix может принести вам около 700 гривен экономии в месяц.
- Меньше кофе и фастфуда. Вместо ежедневных латте и бургеров – домашние напитки и обеды. Средняя экономия — 600 гривен.
- Отказ от курения в месяц. Если вы курите пачку сигарет ежедневно (средняя цена пачки — около 135 грн), отказ от этой привычки в месяц сэкономит примерно 4 050 гривен.
- Продажа ненужных вещей. Старая одежда, техника или книги, давно лежащие без дела, могут принести еще минимум 1 000 гривен.
- Отказ от такси. Вместо ежедневных поездок на такси – общественный транспорт или прогулки. Так можно сэкономить около 1000 гривен в месяц.
На такую сумму можно купить новые беспроводные популярные наушники от Samsung Galaxy. Их цена на Rozetka сейчас 6899 гривен. Это хороший стимул для сбережений.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько нужно откладывать по 40 гривен, чтобы купить дом у моря.