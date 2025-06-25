Можно ли купить беспроводные наушники, не откладывая долго средства

Большинство пользуется беспроводными наушниками

Откладывать средства кажется трудным делом. Однако если проанализировать свои расходы и найти то, на чем можно сэкономить, то вы будете в шоке, когда в конце месяца в кошельке будут лежать неиспользованные 7 тысяч гривен.

Отложить 7 000 гривен за один месяц — более чем реально, нужно лишь немного дисциплины и несколько простых решений для экономии. "Телеграф" написал план, который поможет собрать такую сумму.

Как накопить 7 тысяч в месяц

Отказ от ненужных подписок. Отмена таких сервисов как Spotify, YouTube Premium или Netflix может принести вам около 700 гривен экономии в месяц.

Отмена таких сервисов как Spotify, YouTube Premium или Netflix может принести вам около экономии в месяц. Меньше кофе и фастфуда. Вместо ежедневных латте и бургеров – домашние напитки и обеды. Средняя экономия — 600 гривен .

Вместо ежедневных латте и бургеров – домашние напитки и обеды. Средняя экономия — . Отказ от курения в месяц. Если вы курите пачку сигарет ежедневно (средняя цена пачки — около 135 грн), отказ от этой привычки в месяц сэкономит примерно 4 050 гривен.

Если вы курите пачку сигарет ежедневно (средняя цена пачки — около 135 грн), отказ от этой привычки в месяц сэкономит примерно Продажа ненужных вещей. Старая одежда, техника или книги, давно лежащие без дела, могут принести еще минимум 1 000 гривен .

Старая одежда, техника или книги, давно лежащие без дела, могут принести еще минимум . Отказ от такси. Вместо ежедневных поездок на такси – общественный транспорт или прогулки. Так можно сэкономить около 1000 гривен в месяц.

На такую сумму можно купить новые беспроводные популярные наушники от Samsung Galaxy. Их цена на Rozetka сейчас 6899 гривен. Это хороший стимул для сбережений.

Сколько нужно отдать за беспроводные наушники Samsung Galaxy

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько нужно откладывать по 40 гривен, чтобы купить дом у моря.