У вас будут "лишние" 1200 гривен, если одну ежемесячную покупку замените на другую

Последствия такой альтернативы вы увидите уже через год

Сэкономить средства можно на чем-либо, например, на ежедневном кофе, пакетах в магазине или даже на книгах. Самыми дорогими вариантами всегда являются экземпляры в твердом переплете, а самыми дешевыми — электронные.

В год, если покупать книгу в электронном варианте вместо твердого переплета, можно сэкономить до 1200 гривен, передает "Телеграф". Актуальные цены мы нашли на Уakaboo.

Сколько можно сэкономить на книгах: пример на "Великом Гэтсби"

Цены на разные форматы культового романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби" на Yakaboo (июль 2025):

Твердый переплет 260 гривен;

Мягкий переплет 170 гривен;

Электронная версия предварительного издания 160 гривен.

То есть разница между твердым переплетом и мягким составляет 90 гривен, а между электронной версией 100 гривен.

Если вы покупаете одну книгу в месяц, то сэкономленная сумма кажется незначительной, но в год она перерастает в 1200 гривен. Эти средства можно отложить на что-то другое.

Однако сумма может быть больше или меньше, ведь все зависит от книги, которую вы хотите купить.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как за 6, 9 или 12 месяцев стать владельцем новенького Apple Watch.