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Эта покупка всегда незапланированная, но ею почти не пользуются. Какой расход стоит пересмотреть

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Аксессуары для домашнего питомца Новость обновлена 02 июля 2025, 10:48
Аксессуары для домашнего питомца. Фото Коллаж "Телеграфа"

Это часто покупают

Владельцы кошек часто не могут устоять перед соблазном купить еще одну яркую игрушку, мягкую лежанку или стильный свитер для своего пушистого питомца. Зоомагазины и онлайн-магазины постоянно предлагают новые аксессуары, которые выглядят очень привлекательно на фото.

Однако по статистике, большинство таких вещей остается почти нетронутыми и кошки по традиции выбирают упаковку этих самых товаров — пакеты, коробки и тому подобное. Стоит ли тратить деньги на товары, которые кот даже не заметит, разбирался "Телеграф"

Например, в зоомагазине Мasterzoo игрушки для средств стоят:

Какие есть игрушки для кошек
Игрушки для котиков

Если брать лежанки, то они могут стоить как от 228,65 гривны (матрас для кошек), так и до 3010 гривен (домик для кошек).

Тем временем цена на царапки стартует от почти 189 гривен.

Итак, выбор достаточно разнообразен и каждый поход в зоомагазин может забрать из вашего кошелька кругленькую сумму не только за еду. Проследите за вашим котиком и выясните, что ему больше всего нравится. Если он играет мышками, а мячики игнорирует, то лучше брать что-то похожее на зверят, и вы тогда точно не расстроитесь покупкой.

Заметим, что никто не предлагает серьезно экономить на любимцах, но если подходить к покупкам с холодным умом, а не потому, что эта вещь красивая и "прикольная", то можно существенно уменьшить расходы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что вы можете сэкономить до 1200 гривен, если одну ежемесячную покупку замените другой.

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#Игрушки #Сбережения #Котики #Накопление