Откажитесь от этого напитка и вентилятор ваш. О чем стоит забыть

Жара уже в Украине

Лето в самом разгаре, а с ним и жгучая жара. Итак, самое время покупать кондиционер или более бюджетный вариант – вентилятор.

Вентилятор можно купить сразу, но у некоторых нет возможности за один раз вытащить из своего бюджета кругленькую сумму за технику или просто не знают, на каких покупках можно сэкономить.

Популярные вентиляторы в Эльдорадо сейчас стоят 2 и 3 тысячи гривен.

Какие есть вентиляторы в Эльдорадо

Сэкономить до 2 или 3 тысяч гривен можно, например, если два месяца не покупать почти 2-литровую Coca-Cola по в среднем 55 гривен в день.

55 гривен в день кажутся пустяком, но за 60 дней это уже 3 300 гривен. И этого вполне достаточно, чтобы приобрести современный настольный или напольный вентилятор с несколькими режимами охлаждения. Для этой покупки не придется даже брать рассрочку или кредит.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что вы сможете обновить мебель в спальне уже скоро, если будете придерживаться одной привычки.

А если ежедневно не будете тратить средства на один пустяк, то "под елку" купите себе монитор.