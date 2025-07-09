Уже скоро у вас будет собственный кондиционер, если уже сейчас начнете экономить на этом

Цены на кондиционеры немножко "кусаются"

В Украину ворвалась жара, которая бушует как на улице, так и в комнате. Чтобы охладить дом можно использовать различные методы, включая кондиционер. Однако если у вас его нет, а брать кредит не хочется, то можно сэкономить немножко деньжат, пересмотрев один ежедневный расход.

Есть нестандартный способ сэкономить — просто отказаться от ежедневных холодных напитков в кафе. Как выяснилось, такая привычка может ежедневно "съедать" 160 гривен, а это — почти 15 000 гривен за три месяца.

Сейчас популярный кондиционер на Rozetka стоит почти 15 тысяч гривен. В комплекте будут идти сразу кронштейны для крепления.

Если вы начнете экономить на напитках по в среднем 160 гривен (когда будете пить по 2 напитка в сутки), то за 3 месяца вам удастся собрать на кондиционер.

Заметим, что вы точно не сможете купить кондиционер до конца лета, но он уже будет готов к использованию на следующий сезон.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, за сколько удастся собрать средства на кофемашину, если не покупать кофе дважды в один день.