Благодаря эффективной координации процесса со стороны Офиса президента, в частности заместителя руководителя Ирины Верещук, удалось достичь ощутимого прогресса в реализации решения Совета национальной безопасности и обороны по реформированию фармацевтического рынка и снижению цен на лекарства для граждан.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Заславский.

"Профессиональная модерация процесса со стороны Ирины Верещук играет ключевую роль. Она не просто координатор, а настоящий арбитр, сумевший объединить вокруг одного стола все стороны — профильные министерства, представителей рынка, общественность и экспертную среду", — подчеркнул депутат.

По словам Заславского, под руководством Верещук организована системная межведомственная работа, включая проведение регулярных штабов, на которых происходит мониторинг выполнения решений СНБО и инициатив президента.

"Благодаря этой скоординированной работе уже наработан ряд проектов нормативных актов, которые должны обеспечить снижение цен на лекарства и сделать их более доступными для украинцев", — добавил парламентарий.

Он также подчеркнул, что нынешний подход к реформированию фармацевтической сферы базируется на комплексности, открытости и постоянной обратной связи со всеми участниками рынка. Все это обеспечивает заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.