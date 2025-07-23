Вы сможете отдохнуть на Закарпатье через месяц, если начнете откладывать деньги уже сейчас

Уже готовьте свои купальники

Если мечтаете вырваться из городской суеты и окунуться в природу, то это реально уже в следующем месяце. Для этого нужно лишь ежедневно откладывать одну фиксированную сумму.

Всего за 30 дней можно собрать 4650 гривен. Именно столько стоит трехдневное путешествие в Закарпатье, как говорится в "Отдых на все 100%", передает "Телеграф".

Отдых на Закарпатье

Чтобы собрать нужную сумму, достаточно каждый день откладывать по 155 гривен. На эти средства можно купить 2 энергетического напитка Red Bull по 473 миллилитра, 2 пачки сыра SERENADA Radamer по 200 граммов или примерно 1,5 килограмма персиков, согласно предложениям в "АТБ".

Это не требует больших усилий, но позволит уже через месяц наслаждаться водопадами, памятниками архитектуры, термальными источниками, местной кухней и природой Закарпатья.

В эту сумму также входит:

проживание в усадьбе;

экскурсии и посещение термальных вод;

питание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что накопить 100 долларов за один месяц можно, если вы пересмотрите свои ежедневные расходы.