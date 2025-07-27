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Ежемесячно "отрывай" от зарплаты по 50 долларов и авто - твое. Сколько понадобится времени

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Купить авто Новость обновлена 27 июля 2025, 15:18
Купить авто. Фото Открытые источники

Этот процесс не быстр

Многие украинцы мечтают купить собственное авто, но не все готовы залазить в долги или оформлять кредит. Поэтому все чаще люди выбирают регулярное откладывание денег ежемесячно.

А сколько понадобится времени, чтобы стать владельцем, например, подержанного Peugeot 2004 года за 2750 долларов, если ежемесячно из зарплаты "забирать" по 50 долларов, разбирался "Телеграф". Актуальное объявление о продаже авто мы нашли на Аuto.ria.

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Пежо за 2004 год

Чтобы узнать, сколько времени понадобится, чтобы собрать полную сумму, нужно 2750 долларов разделить на 50 долларов. Мы получим 55 месяцев, а это 4 года и 7 месяцев регулярного сбережения без перерывов. При условии стабильного дохода и дисциплины, такая цель — вполне достижима. Однако возможное подорожание автомобиля или изменение курса доллара может повлиять на срок накопления, поэтому будьте готовы к таким "поворотам".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько придется собирать на тур на популярные Мальдивы, если начать откладывать средства уже сейчас. Следует заметить, что цены достаточно не маленькие.

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#Peugeot #Машина #Накопление