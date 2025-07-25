Мечтаете о Мальдивах? Сколько на них придется копить, если начать уже сейчас

Все зависит от бюджета

Накопление большой суммы кажется сложной задачей, особенно когда зарплата не позволяет откладывать значительные средства, например, чтобы полететь отдохнуть на Мальдивы.

Однако даже без высоких доходов можно постепенно откладывать средства и цель "отдых на Мальдивах" станет реальностью. Это лишь вопрос времени. Сейчас наиболее дешевый вариант тура стоит 92 438 гривен, согласно данным "Поехали с нами".

Если ежемесячно откладывать по 2500 гривен, собрать 92 500 гривен можно будет за 37 месяцев, то есть за три года и один месяц. Это не слишком быстро, но стабильность играет главную роль.

Для тех, кто может откладывать больше, результаты будут значительно быстрее. К примеру, при ежемесячном взносе в 5 000 гривен сумма набирается уже за 19 месяцев, то есть менее чем за два года. Если ежемесячно откладывать по 10 000 гривен, 92 500 гривен можно накопить менее чем за десять месяцев.

Сколько стоит тур на Мальдивы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно собрать денег на популярный фен дайсон без стресса и нагрузок на бюджет.