Щомісяця "відривай" від зарплати по 50 доларів і авто - твоє. Скільки знадобиться часу

Цей процес не швидкий

Багато українців мріють купити власне авто, але не всі готові залазити в борги чи оформлювати кредит. Тому все частіше люди обирають регулярне відкладання грошей щомісяця.

А скільки знадобиться часу, щоб стати власником, наприклад, вживаного Peugeot 2004 року за 2750 доларів, якщо щомісяця зі зарплати "забирати" по 50 доларів, розбирався "Телеграф". Актуальне оголошення про продаж авто ми знайшли на Аuto.ria.

Пежо за 2004 рік

Тож, щоб дізнатись, скільки часу знадобиться, щоб зібрати повну суму, потрібно 2750 доларів розділити на 50 доларів. Ми отримаємо 55 місяців, а це 4 роки та 7 місяців регулярного заощадження без перерв. За умови стабільного доходу та дисципліни, така мета — цілком досяжна. Проте можливе подорожчання автівки або зміна курсу долара може вплинути на термін накопичення, тому будьте готові до таких "поворотів".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки прийдеться збирати на тур на популярні Мальдіви, якщо почати відкладати кошти вже зараз. Варто зауважити, що ціни досить не маленькі.