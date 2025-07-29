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Надоели булки? Чем сладеньким можно заменить этот перекус

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Булки Новость обновлена 29 июля 2025, 15:08
Булки. Фото Коллаж "Телеграфа"

Среди продуктов будут не только фрукты

Сладкая булочка давно стала привычным спутником утреннего кофе или быстрым перекусом в течение дня. Однако если она уже надоела или ее просто не хочется, то можно купить что-то другое, но не менее сладенькое.

"Телеграф" собрал список продуктов, которые можно купить вместо булочки. Среди них будут как фрукты, так и печенье.

Среди лучших замен — фрукты с орешками, овсяное печенье без сахара, греческий йогурт с медом или чиа-пудинг. Эти варианты не только вкусные, но и будут обеспечивать организм полезными веществами – белками, клетчаткой и медленными углеводами.

Если же все-таки хочется выпечки, то можно обратить внимание на мафины с бананом, овсянкой, вишней, сырники без сахара, или цельнозерновые тосты с медом.

Сколько стоят эти продукты

Самые дешевые предложения этих продуктов в Сільпо стоят:

Чем заменить булку
Чиа-пудинг, сырники и орехи

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем можно заменить чернослив, если не нравится его вкус.

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#Цены #Альтернатива #Булка