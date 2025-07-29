Надоели булки? Чем сладеньким можно заменить этот перекус

Среди продуктов будут не только фрукты

Сладкая булочка давно стала привычным спутником утреннего кофе или быстрым перекусом в течение дня. Однако если она уже надоела или ее просто не хочется, то можно купить что-то другое, но не менее сладенькое.

"Телеграф" собрал список продуктов, которые можно купить вместо булочки. Среди них будут как фрукты, так и печенье.

Среди лучших замен — фрукты с орешками, овсяное печенье без сахара, греческий йогурт с медом или чиа-пудинг. Эти варианты не только вкусные, но и будут обеспечивать организм полезными веществами – белками, клетчаткой и медленными углеводами.

Если же все-таки хочется выпечки, то можно обратить внимание на мафины с бананом, овсянкой, вишней, сырники без сахара, или цельнозерновые тосты с медом.

Сколько стоят эти продукты

Самые дешевые предложения этих продуктов в Сільпо стоят:

бананы – 6,85 гривны за 100 граммов;

смесь ореховая – 69,99 гривны за 120 граммов;

овсяное печенье без сахара – 55,99 гривны за 150 граммов;

йогурт и мед – 30,89 гривны за 250 граммов и 7,24 гривны за 20 граммов соответственно;

чиа-пудинг — 37,40 гривны за 100 граммов;

мафины — 21,99 гривны за 75 граммов;

сырники без сахара — 49,90 гривны за 100 граммов;

цельнозерновые тосты и мед — 134,0 гривны за 315 граммов и 7,24 гривны за 20 граммов соответственно.

Чиа-пудинг, сырники и орехи

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