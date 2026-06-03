Укр

Обеденные столы уходят в прошлое: новое решение экономит место и делает квартиру просторнее

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Раскладная мебель становится новым трендом
Раскладная мебель становится новым трендом. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эта мебель хорошо подойдёт для небольшой квартиры

Во многих квартирах большой обеденный стол занимает немало простора, но используется редко. Особенно это ощутимо в небольших домах, где каждый метр имеет значение. Поэтому все больше людей ищут более гибкие решения для своего жилья.

Одним из таких вариантов стал настенный раскладной стол. В сложенном виде он плотно прилегает к стене и почти не занимает места, а при необходимости легко раскладывается в полноценную обеденную поверхность, как написали в "OESTE GERAL".

Конструкция работает по простому принципу: столешница крепится к стене на петлях и поднимается вверх, только когда нужно сесть за стол. В сложенном состоянии она выглядит как часть стены, а в разложенном – позволяет комфортно поесть или поработать.

Современные модели выглядят стильно и имеют дополнительные полки или отделения для хранения. Обычно они рассчитаны на 2-4 человека, чего достаточно для ежедневных нужд небольшой семьи или пары.

Что купить вместо большого обеденного стола
Как выглядит настенный раскладной стол

Впрочем, такой вариант имеет свои особенности. Ему нужна крепкая стена для крепления, а также он не подходит для больших семейных застолий. Зато позволяет значительно освободить пространство и сделать комнату более функциональной.

Перед покупкой следует тщательно взвесить все преимущества и недостатки

Эксперты советуют перед выбором оценить размер жилья, количество людей в доме и ежедневные потребности. Для одних это может стать удобным решением, экономящим место, а для других – традиционный стол останется более практичным вариантом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем можно заменить старый коврик у входной двери.

Теги:
#Ремонт #Кухня #Стол