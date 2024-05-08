В небе над Одессой замечено необычное и красивое природное явление: как оно выглядит (видео)

Его могут увидеть одесситы и гости города просто подняв голову в небо

Жители Одессы 8 мая могут наблюдать в небе довольно необычное и красивое природное явление. Им является огромный ореол вокруг солнца.

Об этом сообщают местные паблики, которые публикуют фото данного явления. Его могут увидеть одесситы и гости города просто подняв голову в небо. Этот ореол представляет собой объект, похожий на радугу вокруг солнца.

В науке эти ореолы называют гало. На самом деле это целая группа атмосферных явлений, характеризуемая возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или "алмазной пыли".

В случае с Одессой можно видеть красивое и ровное кольцо.

Гало вызваны преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5—10 км. Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов. Отражённый и преломлённый ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.

Напомним, ранее мы писали о том, по западным областям Украины пронесся смерч.