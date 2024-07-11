В Днепре медик ломает конечности уклонистам за деньги: даст ли эта схема отсрочку

Стоимость зависит от места перелома

На фоне ужесточения мобилизации и введения штрафов и административной ответственности за уклонение от военной службы в Днепре мужчинам предлагают ломать конечности за деньги. Соответствующее объявление разместили в сети.

Об этом пишет "Информатор". Стоимость процедуры зависит от места перелома и сложности.

"Быстро и профессионально предоставляю отсрочку. Профильное медицинское образование. Точечное воздействие. Использование качественной анестезии. Отслеживание состояния при восстановлении", – писали в одном из объявлений.

Еще клиентам обещали помощь при оформлении необходимых документов. Однако уже 10 июля объявление было удалено.

Заметим, что перелом конечностей не всегда повод к отсрочке, а тем более признанию непригодным. Если травма не требует операции, человек будет признан пригодным к службе. В то же время, при необходимости хирургического вмешательства предусмотрена временная непригодность, по которой можно получить отсрочку от 6 до 12 месяцев.

После непосредственного нанесения травмы у человека будет только временная отсрочка до полного выздоровления. Если же перелом повод к потере конечности или еще большему ухудшению состояния есть возможность получения статуса непригодного, но только после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Кроме этого в КК Украины есть статья, которая предусматривает наказание для уклониста из-за умышленного самоувечья, если оно будет доказано. В то же время медику, который предлагает услугу, также угрожает уголовная ответственность с увольнением с работы.

Ранее "Телеграф" писал о том, какое наказание грозит за игнорирование повестки после 16 июля.