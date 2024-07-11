У Дніпрі медик ламає кінцівки ухилянтам за гроші: чи дасть ця схема відстрочку

Вартість залежить від місця перелому

На тлі посилення мобілізації та введення штрафів і адміністративної відповідальності за ухилення від військової служби у Дніпрі чоловікам пропонують ламати кінцівки за гроші. Відповідне оголошення розмістили у мережі.

Про це пише "Інформатор". Зазначається, що вартість процедури залежить від місця перелому та складності.

"Швидко та професійно надаю відстрочку. Профільна медична освіта. Точковий вплив. Використання якісної анестезії. Відстеження стану під час відновлення", – писали в одному з оголошень.

Ще клієнтам обіцяли допомогу під час оформлення необхідних документів. Проте вже 10 липня оголошення було видалене.

Зауважимо, що перелом кінцівок не завжди є приводом до відстрочки, а тим паче визнання непридатним. Якщо травма не потребує операції, то людина буде визнана придатною до служби. Водночас при потребі хірургічного втручання передбачено тимчасову непридатність, за якою можна отримати відстрочку від 6 до 12 місяців.

Після безпосереднього нанесення травми людина матиме лише тимчасову відстрочку до повного одужання. Якщо ж перелом привід до втрати кінцівки чи ще більшого погіршення стану є можливість отримання статусу непридатного, але тільки після проходження військово лікарської комісії (ВЛК).

Окрім цього у КК України є стаття, яка передбачає покарання для ухилянта через умисне самокалічення, якщо воно буде доведене. Водночас медику, який пропонує послугу також загрожує кримінальна відповідальність зі звільненням з роботи.

Раніше "Телеграф" писав про те, яке покарання загрожує за ігнорування повістки після 16 липня.