Мобилизация женщин: что изменится с 17 июля 2024 года, объяснение юриста

Украинки с соответствующим образованием должны в ближайшее время посетить ТЦК

До 16 июля 2024 года включительно происходит обновление военно-учетных данных. Сейчас есть большая потребность в призыве граждан с медицинским образованием, поэтому украинцев беспокоит мобилизация женщин медиков и фармацевтов.

Пока они могут вступить в ряды Сил обороны только по собственному желанию. О правилах и нюансах мобилизации женщин сообщает юрист общественного объединения "Центр экономическо-правового развития" Андрей Корбецкий.

Мобилизация женщин медиков и фармацевтов в 2024 году

Юрист напоминает, что согласно пункту 11 статьи 1 Закона "О воинской обязанности и военной службе" все женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, обязательно должны стать на военный учет. Здесь нет никаких исключений. Отметим, что это старая норма.

Что изменилось, так это необходимость обновить данные в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Это нужно сделать до 17 июля 2024 года.

"Новое изменение: теперь женщины, состоящие на военном учете (медики и фармацевты), должны обновить свои учетные данные в ТЦК. Несоблюдение этой обязанности также приведет к штрафам и возможным временным ограничениям, например, правам управления транспортом", ― сообщает Корбецкий.

Женщинам не обязательно лично посещать ТЦК. Есть возможность обновить свои данные в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП) или через приложение "Резерв+".

Отметим, что недавно правительство запретило женщинам с медицинским и фармацевтическим образованием устраиваться на работу не как военнообязанные. Они обязательно должны встать на военный учет.

Однако это не означает, что после обновления данных женщин мобилизуют. Таких изменений в новом законе нет. Мобилизация женщин остается добровольной.

"Согласно пункту 12 статьи 1 Закона "О воинской обязанности и военной службе", женщин, состоящих на военном учете, могут призвать на службу или привлечь к работам по обеспечению обороны государства только в добровольном порядке", — объясняет юрист.

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