Штраф, арест счетов или тюрьма: какое наказание грозит за игнор повестки после 16 июля

К военнослужащему может применяться также и уголовная ответственность

В Украине вступил в силу новый закон о мобилизации населения. Соответственно, после 16 июля изменятся требования к повесткам и ответственность за неявку военнослужащих. В частности, к человеку могут быть применены различные способы наказания.

Об этом идет речь в материале "Телеграфа" "Повестки после 16 июля будут вручать по новым правилам — как идет мобилизация в Украине".

Отмечается, что в повестке должны быть указаны личные данные военнообязанного. Кроме того, сам документ должен быть отправлен с соблюдением определенных правил.

Если же повестка выписана правильно, а военнообязанные не явился и до 17 июля не обновил свои данные в ТЦК, его будет ждать штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен. Если же лицо не оплатило штраф, могут быть арестованы банковские счета и имущество. Также военнообязанный может лишиться права на управление автомобилем.

А за неявку по повестке, по которой мобилизируют в ВСУ, может быть уголовное наказание. Военнообязанного могут привлечь к ответственности на срок от 3 до 5 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как будет выглядеть повестка после 16 июля. Теперь ее невозможно будет подделать. Также мы писали, чем грозит отказ от повестки. Основанием для вынесения постановления о совершении правонарушения является соответствующий акт.