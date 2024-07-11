Штраф, арест счетов или тюрьма: какое наказание грозит за игнор повестки после 16 июля
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К военнослужащему может применяться также и уголовная ответственность
В Украине вступил в силу новый закон о мобилизации населения. Соответственно, после 16 июля изменятся требования к повесткам и ответственность за неявку военнослужащих. В частности, к человеку могут быть применены различные способы наказания.
Об этом идет речь в материале "Телеграфа" "Повестки после 16 июля будут вручать по новым правилам — как идет мобилизация в Украине".
Отмечается, что в повестке должны быть указаны личные данные военнообязанного. Кроме того, сам документ должен быть отправлен с соблюдением определенных правил.
Если же повестка выписана правильно, а военнообязанные не явился и до 17 июля не обновил свои данные в ТЦК, его будет ждать штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен. Если же лицо не оплатило штраф, могут быть арестованы банковские счета и имущество. Также военнообязанный может лишиться права на управление автомобилем.
А за неявку по повестке, по которой мобилизируют в ВСУ, может быть уголовное наказание. Военнообязанного могут привлечь к ответственности на срок от 3 до 5 лет.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как будет выглядеть повестка после 16 июля. Теперь ее невозможно будет подделать. Также мы писали, чем грозит отказ от повестки. Основанием для вынесения постановления о совершении правонарушения является соответствующий акт.