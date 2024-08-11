В Днепре горела многоэтажка: очевидцы слышали взрывы (фото, видео)

Пожарные оперативно потушили огонь

В Днепре произошло возгорание в жилой многоэтажке, а очевидцы сообщают о звуках взрыва. Огонь начался в одной из квартир на 6-м этаже и также перекинулся на две соседние квартиры.

Об этом сообщают местные telegram-каналы. Они также публикуют фото и видео с места происшествия.

В частности "Днепр оперативный" сообщает, что пожар начался на улице Агнии Барто в доме 49 в Приднепровском районе.

"Предварительно известно, что на улице Агнии Барто в одной из квартир в многоэтажке что-то взорвалось, из-за чего и произошло возгорание. Из этой квартиры огонь перешел на две другие", — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока не поступало, на место оперативно прибыли спасатели. О причинах возгорания тоже пока информации нет.

Пожар был потушен примерно в 17:40.

Как сообщалось ранее, в Николаевской области продолжают тушить масштабный пожар на территории Андреевского урочища Ольшанской территориальной общины. По данным ГСЧС, огонь раскинулся на территории 50 гектаров, горит в основном трава и хвойный настил.