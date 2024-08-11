В Николаевской области вспыхнул масштабный лесной пожар: огонь перекинулся на село (фото, видео)
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На месте работают пожарные, лесхоз и местное население
В воскресенье, 11 августа, в Николаевской области произошел очередной масштабный пожар. В этот раз огонь вспыхнул на территории Андреевского урочища Ольшанской территориальной общины Николаевского района.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Отмечается, что по состоянию на 16:00 пожар хвойного настила и сухой травы составил более 50 га.
Кроме того, огонь частично распространился на жилищный сектор села Ковалевка. Там уже ликвидировано возгорание 3 хозяйственных построек и 2 жилых домов.
В ГСЧС отметили, что ликвидацию возгорания осложняет сильный ветер, высокие температурные показатели и большое количество сухостоя. Для мониторинга ситуации с воздуха был привлечен БПЛА.
На месте от ГСЧС работают 120 человек и 17 единиц техники, от лесхоза — 28 человек и 6 автомобилей, более 40 неравнодушных местных граждан. Всего на пожаре работает 183 человека, 26 единиц техники. Для подвоза воды привлечены водовозки ГСЧС, цементного завода "Ольшанское", два трактора с бочками частного фермерского хозяйства.
Напомним, 23 июля в Николаеве произошел масштабный пожар. В микрорайоне Кульбакино на открытой территории загорелась трава и кустарники.