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У Дніпрі горіла багатоповерхівка: очевидці чули вибухи (фото, відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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У Дніпрі горіла багатоповерхівка: очевидці чули вибухи (фото, відео) Новина оновлена 11 серпня 2024, 18:10

Пожежники оперативно загасили вогонь

У Дніпрі стався спалах у житловій багатоповерхівці, а очевидці повідомляють про звуки вибуху. Вогонь розпочався в одній із квартир на 6-му поверсі та також перекинувся на дві сусідні квартири.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Вони також публікують фото та відео з місця події.

Зокрема, "Дніпро оперативний" повідомляє, що пожежа почалася на вулиці Агнії Барто в будинку 49 в Придніпровському районі.

"Попередньо відомо, що на вулиці Агнії Барто в одній із квартир у багатоповерхівці щось вибухнуло, через що і сталося займання. З цієї квартири вогонь перейшов на дві інші", — йдеться у повідомленні.

Інформації про постраждалих наразі не надходило, на місце оперативно прибули рятувальники. Про причини займання теж поки що інформації немає.

Пожежа була загашена приблизно о 17:40.

Як повідомлялося раніше, на Миколаївщині продовжують гасити масштабну пожежу на території Андріївського урочища Вільшанської територіальної громади. За даними ДСНС, вогонь розкинувся на території 50 гектарів, горить переважно трава та хвойний настил.

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#Пожежа #Дніпро