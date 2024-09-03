Отключений будет больше: у "Укрэнерго" изменили графики на 3 сентября

Наша энергосистема получила существенные повреждения из-за российских ударов

Во вторник, 3 сентября, в Украине сменили графики отключений света. Обесточиваний станет больше.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". 3 сентября свет будут отключать так:

6:00 – 12:00 – две очереди отключений

12:00 – 16:00 – одна очередь отключений

16:00 – 24:00 – две очереди отключений

Предварительно планировалось, что 3 сентября одна очередь отключений будет действовать с 00:00 до 06:00 и с 09:00 до 16:00. В остальное время — две.

Отметим, что после масштабной ракетной атаки россиян 26 августа, компания "Укрэнерго" была вынуждена вводить экстренные отключения света, а позже вернуться к плановым графикам. Как объяснили энергетики, экстренные отключения вводятся тогда, когда необходимо срочно сбалансировать систему.

Как сообщал "Телеграф", руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что все электростанции, поврежденные массированными российскими обстрелами, не удастся восстановить до зимы. Однако в этом году у Украины будет инструмент, который помогает энергосистеме. По его словам, украинские электростанции, по которым нанесли удары, активно восстанавливаются, ведь не все они были полностью уничтожены.