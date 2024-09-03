Годинами сидіти без електрики: графіки відключень світла у Дніпрі на 3 вересня

Енергетики закликають українців економно споживати електроенергію

У вівторок, 3 вересня, у Дніпрі та області задля підтримки рівноваги в енергосистемі знову будуть застосовані графіки стабілізаційних відключень світла. Упродовж доби почергово діятимуть дві та одна черги відключень.

Графіки опублікували компанії, що здійснюють постачання електроенергії в Дніпрі — "ДТЕК Дніпровські електромережі" та ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Відповідна інформація розміщена на їхніх сторінках у соцмережах.

У випадку погіршення ситуації в енергомережі можуть бути введені додаткові світло-сірі графіки відключень. Це означає, що час без електроенергії може збільшитися, а кількість відключень – зростати.

Окрім того, не виключено впровадження аварійних графіків відключення світла. Це станеться у разі, якщо дефіцит потужностей у мережі збільшиться.

Графіки відключень електроенергії від ДТЕК такі:

"Будь ласка, економно споживайте електроенергію — це допоможе зменшити навантаження на мережу та уникнути екстрених відключень", — закликають енергетики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що міністр енергетики Галущенко зробив невтішну заяву щодо світла. За його словами, ситуація з енергопостачанням в Україні наразі складна.