Отключений не избежать: как в Киеве будут выключать свет 3 сентября

Ограничения усилили

Во вторник, 3 сентября, по всей Украине изменили графики отключения света. Обесточиваний будет больше, чем планировалось, по всей стране, в том числе и в Киеве.

Как сообщили в "Укрэнерго", с 6:00 до 12:00 действуют две очереди отключений. С 12:00 до 16:00 – одна очередь, а с 16:00 – 24:00 снова будут выключать по две очереди отключений. В Киеве во вторник действуют стабилизационные отключения электроэнергии.

Актуальную информацию об отключениях света в Киеве, изменениях графика и т.п., публикуют на сайте ДТЭК Киевские электросети. Там можно узнать об отключениях по конкретному адресу.

Следует отметить, что все потребители электроэнергии в Украине, в том числе и в Киеве, поделены на шесть очередей (групп). Их выключают поочередно. Например, в 10:00 в столице отключены одновременно две очереди — 5 и 6. Включили свет в 10:00 3 и 4 группам.

Как сообщал "Телеграф", руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий прогнозирует тяжелую ситуацию в энергетике этой зимой. Однако гуманитарной катастрофы, которой все боятся, скорее всего, удастся избежать, считает он.