В Днепре на охрану "Пунктов незламности" и укрытий планируют потратить миллионы гривен

Поиски подрядной организации уже стартовали

Департамент гуманитарной политики Днепровского горсовета ищет организацию, которая будет предоставлять в городе услуги по охране помещений "Пунктов несокрушимости" и простейших укрытий. На эти цели из бюджета планируют потратить 4 миллиона 230 тысяч гривен.

Услуги по охране должны быть оказаны начиная с 1 октября и до 31 декабря 2024 года. Об этом стало известно из опубликованного тендера на сайте электронной системы публичных закупок zakupivli.pro.

Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета планирует нанять 26 охранников, которые будут дежурить в "Пунктах незламности" и вна территории городских простейших укрытий.

Заявки принимаются до 11 сентября. После этого будет проведен аукцион по результатам которого и будет определен подрядчик — поставщик услуг.

Охранники должны приступить к работе уже 1 октября 2024 года.

Согласно тендерной документации, у участника аукциона должно работать не менее 20 сотрудников охраны, которые достигли 18-летнего возраста, прошли соответствующее обучение или профессиональную подготовку, входят в штат субъекта охранной деятельности, не состоят на учете в органах здравоохранения по поводу психической болезни, алкоголизма или наркомании и не имеют ограничений по состоянию здоровья для выполнения функциональных обязанностей.

Также заявлено, что срок предоставления услуг: с 09-00 часов 1 октября до 24-00 часов 31.12.2024 года. Количество услуг — 57 174 человеко-часов.

В комплекс услуг по охране и патрулированию объектов входит:

осуществление контроля за целостностью объектов (помещения "Пунктов незламности" или простого укрытия), неприкосновенностью личной безопасности, жизни и здоровья физических лиц, находящихся на объектах;

осуществление контроля за неприкосновенностью имущества, предотвращения и / или недопущения или прекращения непосредственных посягательств на имущество, противоправных действий в отношении него, сохранение физического состояния имущества, прекращение несанкционированного доступа к нему;

выявление и предотвращение нарушений внутреннего распорядка.

Всего на услуги по охране "Пунктов незламности" и простейших укрытий в Днепре планируют потратить 4 миллиона 230 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в селе под Киевом решили отремонтировать школьную столовую за миллионы гривен. По условиям договора подрядчик должен будет провести капитальный ремонт помещений столовой — здесь основательно обновят напольное покрытие, потолок и стены, установят новые двери, окна и сантехнику.