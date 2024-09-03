У Дніпрі на охорону "Пунктів незламності" та укриттів планують витратити мільйони гривень

Пошуки підрядної організації вже стартували

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міськради шукає організацію, яка надаватиме у місті послуги з охорони приміщень "Пунктів незламності" та найпростіших укриттів. На ці цілі з бюджету планують витратити 4 мільйони 230 тисяч гривень.

Послуги з охорони мають бути надані починаючи з 1 жовтня 2024 року.Про це стало відомо із опублікованого тендеру на сайті електронної системи публічних закупівель zakupivli.pro.

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради планує найняти 26 охоронців, які чергуватимуть у "Пунктах незламності" та на території міських найпростіших укриттів.

Заявки приймаються до 11 вересня. Після цього буде проведено аукціон за результатами якого і буде визначено підрядника — постачальника послуг.

Охоронці мають розпочати роботу вже 1 жовтня 2024 року.

Відповідно до тендерної документації, у учасника аукціону має працювати не менше 20 співробітників охорони, які досягли 18-річного віку, пройшли відповідне навчання або професійну підготовку, входять до штату суб’єкта охоронної діяльності, не перебувають на обліку в органах охорони здоров'я з приводу психічної хвороби, алкоголізму чи наркоманії та не мають обмежень за станом здоров'я для виконання функціональних обов'язків.

Також заявлено, що термін надання послуг: з 09-00 години 1 жовтня до 24-00 години 31.12.2024 року. Кількість послуг — 57 174 людино-годин.

До комплексу послуг з охорони та патрулювання об’єктів входить:

здійснення контролю за цілісністю об’єктів (приміщення "Пунктів незламності" або простого укриття), недоторканністю особистої безпеки, життя та здоров’я фізичних осіб, які перебувають на об’єктах;

здійснення контролю за недоторканністю майна, запобігання та/або недопущення чи припинення безпосередніх посягань на майно, протиправних дій щодо нього, збереження фізичного стану майна, припинення несанкціонованого доступу до нього;

виявлення та запобігання порушенням внутрішнього розпорядку.

Загалом на послуги з охорони "Пунктів незламності" та найпростіших укриттів у Дніпрі планують витратити 4 мільйони 230 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у селі під Києвом вирішили відремонтувати шкільну їдальню за мільйони гривень. За умовами договору підрядник має провести капітальний ремонт приміщень їдальні — тут ґрунтовно оновлять підлогове покриття, стелю та стіни, встановлять нові двері, вікна та сантехніку.