Потоп в Днепре: сильный ливень превратил дороги в реки (фото, видео)

С рельсов сошел трамвай

В понедельник, 7 октября, Днепр накрыл мощный ливень с грозой, который уже успел наделать беды. Так, в некоторых районах протек потолок в супермаркете.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", ливень длился недолго, где-то до часа. Однако был очень сильный дождь, словно стеной стоял, и ветер.

На видео видно, что потоки ветра даже образовывали условные волны, когда падал дождь. Ливень такого масштаба не прошел бесследно в городе.

Так, в районе "12 квартала" невозможно было перейти проезжую часть, ведь она вся была в воде.

"Венеция на 12 квартале. Резиновые сапоги уже не помогут, доставайте лодки», — именно так подписали одно из видео, на котором пешеходы вынуждены снимать обувь, чтобы не испортить ее.

От сильного дождя пострадал и супермаркет "АТБ" по улице Титова, там, на кадрах видно, что при входе сильно текло с потолка.

Также по улице Космической с теннисного корта течет рыжая вода, затапливающая проезжую часть. Большинство дорог города подтоплены, что затрудняет движение по ним, в сети появляется все больше видео последствий сильного дождя.

В результате ливня по улице Мазепы слетел с рельсов трамвай. В настоящее время движение этого общественного транспорта здесь затруднено.

Также некоторые многоэтажки тоже подтапливают, что видно на видео.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мощный ливень превратил столицу в "Венецию".