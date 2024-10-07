Потоп у Дніпрі: сильна злива перетворила дороги на ріки (фото, відео)

З рейок зійшов трамвай

У понеділок, 7 жовтня, Дніпро накрила потужна злива з грозою, яка вже встигла наробити лиха. Так, в деяких районах протекла стеля у супермаркеті.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу" злива тривала недовго, десь до години. Проте був дуже сильний дощ, ніби стіною стояв, та вітер.

На відео видно, що потоки вітру навіть утворювали умовні хвилі під час того, як падав дощ. Злива такого масштабу не пройшла безслідно у місті.

Так, у районі "12 кварталу" не можливо було перейти проїжджу частину, адже вона вся була у воді.

"Венеція на 12 кварталі. Гумові чоботи вже не допоможуть, діставайте човни", — саме так підписали одне з відео, на якому пішоходи вимушені знімати взуття, аби не зіпсувати його.

Від сильного дощу постраждав і супермаркет "АТБ" по вулиці Тітова, там, як видно на кадрах, при вході сильно текло зі стелі.

Також по вулиці Космічній з тенісного корту тече руда вода, яка затоплює проїжджу частину. Більшість доріг міста підтоплені, що ускладнює рух ними, у мережі з'являється дедалі більше відео наслідків сильного дощу.

Внаслідок зливи по вулиці Мазепи злетів з рейок трамвай. Наразі рух цього громадського транспорту тут ускладнено.

Також деякі багатоповерхівки теж підтоплює, що видно на відео.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потужна злива перетворила столицю на "Венецію".