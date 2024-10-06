На Украину обрушатся сильные дожди? Прогноз погоды с 7 октября

В некоторых областях пройдут дожди, также ожидается понижение температуры

С первых дней октября в Украине будет контрастная погода. В понедельник, 7 октября, днем в некоторых областях пройдут дожди, а также ожидается похолодание.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Дожди будут в Днепропетровской, Киевской, Черниговской областях, кроме того — в центре и на юге страны. В Луганской области будет преимущественно сухая погода.

"Дойдут даже до восточной части и сухого Центра (Днепр с районами – вы просили)", — пишет Диденко. Температура воздуха 7 октября будет низкой, в течение дня от +11 до +17 градусов, на востоке и юго-востоке Украины. В Днепропетровской и Полтавской областях ожидается +19…+25 градусов.

В Киеве 7 октября ожидается понижение температуры воздуха до +12+14 градусов, погода будет влажной, а со второй половины дня осадки прекратятся. Посреди недели погода будет вновь теплой, а с 13 октября в столице Украины будет вновь холодно.

Наталья Диденко также предупредила украинцев о сильной геомагнитной активности, а также о сильных магнитных бурях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в начале октября в Украине. Об этом рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич.