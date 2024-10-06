Киев идет под воду: мощный ливень превратил столицу в "Венецию", что происходит на улицах (фото, видео)

Соответствующие службы уже устраняют подтопления на локациях в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах

В воскресенье, 6 октября, Киев накрыло мощныім ливнем. В городе уже возникают подтопления, потому водителей просят быть осторожнее на дорогах.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что городские службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий непогоды. В то же время система дождевой канализации не может сразу справиться, ведь не рассчитана на такое количество осадков.

"Гидрослужбы "Киевавтодора" устраняют подтопления на локациях в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах. И дежурят на местах возможных подтоплений", — говорится в сообщении.

Городские власти также обратились к водителям с просьбой быть особо внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.

При этом в соцсети уже появились видео, которое сделали местные жители. Они показали, какая сейчас ситуация в результате сильного ливня.

Согласно данным Укргидрометцентра, дождливая погода в Киеве будет продолжаться в течение дня 6 октября, а также и в понедельник, 7 октября. Синоптики обещают улучшение погоды только ко вторнику.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Харькове районов прорвало водопровод. Из-за этого затопило детскую площадку возле одной из жилых многоэтажек.