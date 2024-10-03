Все изменилось за считанные дни: Говерлу замело снегом, как зимой (видео и фото)

Еще в выходные подниматься на вершину горы можно было в летней одежде

Всем желающим покорить вершину Говерлы следует изрядно подготовиться и объективно оценить свои возможности. Ведь самую высокую гору страны замело снегом.

В сети появилось свежее видео, на котором видна погода на Говерле. Ролик датирован 30 сентября. Авторы отметили, что к моменту подъема температура воздуха составляла -5 °С, ветер до 20 м/с.

"В субботу (28 сентября-ред.) можно было в футболке идти, а в понедельник — полноценная зима. Следите за прогнозами погоды, объективно оценивайте свои возможности, особое внимание выделяйте снаряжению, консультируйтесь с горными спасателями и просто будьте добрее", – говорится в комментарии под роликом.

А вот так выглядела Говерла несколько недель назад.

Фото: Валерия Куценко, "Телеграф"

Фото: Валерия Куценко, "Телеграф"

Фото: Валерия Куценко, "Телеграф"

Фото: Валерия Куценко, "Телеграф"

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 1 октября в Ивано-Франковской области на высокогорье Карпат зафиксировали снежный покров высотой от 2 до 13 сантиметров.

На днях "Телеграф" показал читателям фото заснеженных склонов с горы Пип Иван Черногорский и Буковель. Столбики термометров в некоторых местах Украины уже опустились ниже нуля.

Ранее мы писали, что Африку накрыл аномальный снегопад, а машины на дорогах были заблокированы.